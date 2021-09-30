Украина: Первая лига

К ближайшему поединку команду будет готовить новый наставник.

Криворожский Кривбасс ставит себе целью выход в украинскую Премьер-лигу уже по итогам текущего сезона, поэтому отсутствие побед в недавних матчах против Альянса (1:2), Прикарпатья (1:1), а также сокрушительное поражение от харьковского Металлиста (0:5), стали причиной для повторного анализа направления развития команды.

Как итог, руководство команды из Первой лиги на своем официальном сайте опубликовало информацию о прекращении сотрудничества с главным тренером Геннадием Приходько, поблагодарив того за "плодотворное сотрудничество".

Стоит отметить, что украинский специалист был первым, кто согласился возглавить возрожденный коллектив, и в последствии вывел его в Первую лигу.

Уже в ближайшее время команду возглавит Андрей Купцов в роли исполняющего обязанности главного тренера, и именно ему будет поручено готовить Кривбасс к гостевому поединку против Оболони в рамках 11-го тура Первой лиги.