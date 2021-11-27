Завершились две игры Первой лиги.
Игроки Нивы Т
27 ноября 2021, 16:15
В рамках 20 тура Первой лиги завершились два поединка.
Тернопольская Нива в домашней игре сумела переиграть Кремень со счетом 4:2.
За команду из Тернополя голами отличились Ризнык, дублем отметился Кисленко и гол забил Дедух. У гостей забивали Мурашов и Галата.
Нива Т — Креминь 4:2
Голы: Ризнык, 24, Кисленко, 37, 44, Дедух, 74 — Мурашов, 32, Галата, 67
Во втором матче хмельницкое Подолье на последних минутах вырвало победу у житомирского Полесья (1:2).
Мораренко и Цыбульник забивали за команду из Хмельницкого. У Хозяев единственный мяч на счету Грицука с пенальти.
Полесье — Подолье 1:2
Голы: Грицук, 60 - Мораренко, 42, Цыбульник, 90+4