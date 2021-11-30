Представляем вашему вниманию обзор поединка Первой лиги.
Оболонь — Металлист, ФК Оболонь
30 ноября 2021, 06:22
В матче 20-го тура украинской Первой лиги Металлист обыграл на выезде Оболонь со счетом 2:1. Голами в составе харьковчан отличились Пейшоту и Банада, а единственный мяч у хозяев на третьей компенсированной минуте забил Безуглый.
Оболонь – Металлист 1:2
Голы: Безуглый, 90+3 – Пейшоту, 68, Банада, 87.
Оболонь: Литвиненко, Осман, Лукьянчук, Безуглый, Майданевич (Глошардин, 82), Матяж (к) (Мате, 72), Лобов, Мединский, Слободян, Суханов (Прокопенко, 61), Батальский (Щебетун, 77).
Металлист: Рыбка, Романюк, Мизюк (Танковский, 72), Порох, Горбунов, Сарапий, Демченко (Банада, 59), Балули (к) (Харрис, 74), Танчик (Подлепенец, 83), Риаскос, Пейшото (Маилтон, 79).
Предупреждения: Осман, 14; Суханов, 37; Лукьянчук, 53; Лобов, 62; Майданевич, 62; Матяж, 64; Мединский, 69 – Мизюк, 45; Балули, 54.