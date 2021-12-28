Украина: Первая лига

Команду из Первой лиги ждут серьезные изменения в составе.

Ужгород на своем официальном сайте объявил об уходе сразу десятерых футболистов.

"После завершения летне-осенней части сезона команду покинули ряд футболистов: Вадим Ющишин, Василий Беца, Александр Аксенов, Андрей Вискребенцев, Виктор Ряшко, Василий Пыняшко, Вадим Ференцик, Николай Гайдучик, Виктор Хомченко, Павел Тищук.

С чем это связано? За последние три месяца были какие-то положительные сдвиги, как говорит наш президент, мы были десять метров под водой, а сейчас три метра. И некоторые игроки, которые нас покинули, показали себя с неплохой стороны, получив от других команд лучшие предложения, в первую очередь финансовые.

Костяк у нас остался, в частности это игроки линии обороны. Мы будем приглашать других футболистов. Это касается прежде местных закарпатских игроков, но пока фамилии называть не буду.

Команда планирует выйти из отпуска 20 января. У нас будет примерно 65 тренировок, девять спаррингов. Первый этап тренировочного собрания проведем дома на Закарпатье. Здесь есть все условия для качественной подготовки. А затем в планах уехать в венгерскую Кишварду для проведения второго этапа", — приводит слова главного тренера Ужгорода Богдана Блавацкого пресс-служба клуба.

После 20 игр Ужгород набрал 16 очков и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Первой лиги. До спасительного 11 места — семь баллов.