Футболист продолжит карьеру в Первой лиге.
Владистав Вакула, ФК Шахтер
07 января 2022, 18:56
Полузащитник донецкого Шахтера Владислав Вакула стал игроком житомирского Полесья, сообщает пресс-служба клуба.
Пока неизвестно, речь идет об аренде 22-летнего футболиста или о полноценном трансфере.
В начале текущего сезона Вакула перебывал в аренде в полтавской Ворскле, но так и не сумел стать основным игроком команды Юрия Максимова.
В его активе лишь шесть матчей в УПЛ, в которых он не отличался голевыми действиями.
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