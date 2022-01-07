Украина: Первая лига

Футболист продолжит карьеру в Первой лиге.

Полузащитник донецкого Шахтера Владислав Вакула стал игроком житомирского Полесья, сообщает пресс-служба клуба.

Пока неизвестно, речь идет об аренде 22-летнего футболиста или о полноценном трансфере.

В начале текущего сезона Вакула перебывал в аренде в полтавской Ворскле, но так и не сумел стать основным игроком команды Юрия Максимова.

В его активе лишь шесть матчей в УПЛ, в которых он не отличался голевыми действиями.

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