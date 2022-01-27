Украина: Первая лига

Последним клубом украинца был Альянс.

Украинский полузащитник Артур Карноза анонсировал завершение игровой карьеры в возрасте 31 года.

"Пришло время заканчивать играть в футбол на профессиональном уровне", — написал Карноза на своей странице Instagram.

Последним клубом 31-летнего украинца был Альянс, выступающий в Первой лиге. В его составе он провел 22 поединка в нынешнем сезоне.

Ранее Карноза выступал за Днепр, Севастополь, Карпаты, Днепр-1, Черноморец, Минай и Кривбасс.

Отметим, что Карноза является чемпионом Европы 2009 года в составе юношеской сборной Украины.

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