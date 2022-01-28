Сергей Задорожный рассказал о задачах команды на нынешний сезон.
Сергей Задорожный, ПФЛ
28 января 2022, 10:59
Спортивный директор тернопольской Нивы Сергей Задорожный прокомментировал цели команды на вторую половину сезона в Первой лиге Украины.
"Мы сейчас находимся на пятом месте в турнирной таблице. Сделаем все, чтобы составить конкуренцию первой четверке команд.
У нас сейчас шесть новичков на просмотре. Их будет еще больше. К сожалению, у нас сейчас не лучшие условия для тренировок, так как выпал снег. Хочется новичков посмотреть на поле. Нам нужны скоростные выносливые футболисты с высоким уровнем игрового интеллекта", — приводит слова Задорожного ТК Футбол 1/2/3.
После 20 игр тернопольская Нива набрала 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.