Украина: Первая лига

Сергей Задорожный рассказал о задачах команды на нынешний сезон.

Спортивный директор тернопольской Нивы Сергей Задорожный прокомментировал цели команды на вторую половину сезона в Первой лиге Украины.

"Мы сейчас находимся на пятом месте в турнирной таблице. Сделаем все, чтобы составить конкуренцию первой четверке команд.

У нас сейчас шесть новичков на просмотре. Их будет еще больше. К сожалению, у нас сейчас не лучшие условия для тренировок, так как выпал снег. Хочется новичков посмотреть на поле. Нам нужны скоростные выносливые футболисты с высоким уровнем игрового интеллекта", — приводит слова Задорожного ТК Футбол 1/2/3.

После 20 игр тернопольская Нива набрала 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.