Клуб расположился на пятом месте в Первой лиге.
Сергей Задорожный, ФК Нива Т
28 января 2022, 12:50
Спортивный директор Нивы Тернополь Сергей Задорожный рассказал о целях команды на вторую половину сезона Первой лиги.
"Мы сейчас находимся на пятом месте в турнирной таблице. Сделаем все, чтобы составить конкуренцию первой четверке команд.
У нас сейчас шесть новичков на просмотре. Их будет еще больше. К сожалению, у нас сейчас не лучшие условия для тренировок, так как выпал снег.
Хочется новичков посмотреть на поле. Нам нужны скоростные выносливые футболисты с высоким уровнем игрового интеллекта", — сказал Задорожный.
Отставание Нивы Т от третьего места в таблице Первой лиги, которое занимает Альянс, составляет четыре очка.
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