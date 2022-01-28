Украина: Первая лига

Клуб расположился на пятом месте в Первой лиге.

Спортивный директор Нивы Тернополь Сергей Задорожный рассказал о целях команды на вторую половину сезона Первой лиги.

"Мы сейчас находимся на пятом месте в турнирной таблице. Сделаем все, чтобы составить конкуренцию первой четверке команд.

У нас сейчас шесть новичков на просмотре. Их будет еще больше. К сожалению, у нас сейчас не лучшие условия для тренировок, так как выпал снег.

Хочется новичков посмотреть на поле. Нам нужны скоростные выносливые футболисты с высоким уровнем игрового интеллекта", — сказал Задорожный.

Отставание Нивы Т от третьего места в таблице Первой лиги, которое занимает Альянс, составляет четыре очка.

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