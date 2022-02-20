Украина: Первая лига

Футболист может переехать в Харьков летом.

Харьковский Металлист заинтересован в подписании полузащитника аргентинского Индепендьенте Доминго Бланко.

Как сообщает издание TyC Sports, харьковчане хотят видеть 26-летнего хавбека летом и могут подписать его бесплатно.

Индепендьенте намерен продлить контракт с игроком, однако пока что у них переговоры заходят в тупик по неизвестным причинам.

Отметим, что воспитанник Олимпо провел один матч за сборную Аргентины. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро. В сезоне-2016/17 он выиграл с Индерендьенте Копа Судамерикана.

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