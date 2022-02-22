Харьковчане провели еще один спарринг.
ФОТО ФК Металлист
22 февраля 2022, 19:23
В рамках товарищеского матча харьковский Металлист переиграл чемпиона Таджикистана Истиклол (2:1).
Украинский коллектив пропустил в первом тайме от Боху. Однако во втором тайме Чидомере и Подлепенец принесли победу Металлисту.
Металлист - Истиклол 2:1
Голы: Чидомере (67, пен), Подлепенец (90) — Боху (38)
Металлист: Бубенцов, Танчик, Ралюченко, Порох, Картушов, Танковский, Банада, Балули, Рохас, Мурза, Подлепенец.
Металлист: Каневцев, Романюк, Ралюченко, Порох, Дигтярь, Танковский, Чидомере, Касарес, Подлепенец, Паулиньо, Танчик (Фомин, 63).
Предупреждения: Чидомере, 80, Заиров, 35.