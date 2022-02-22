В рамках товарищеского матча харьковский Металлист переиграл чемпиона Таджикистана Истиклол (2:1).

Украинский коллектив пропустил в первом тайме от Боху. Однако во втором тайме Чидомере и Подлепенец принесли победу Металлисту.

Металлист - Истиклол 2:1

Голы: Чидомере (67, пен), Подлепенец (90) — Боху (38)

Металлист: Бубенцов, Танчик, Ралюченко, Порох, Картушов, Танковский, Банада, Балули, Рохас, Мурза, Подлепенец.

Металлист: Каневцев, Романюк, Ралюченко, Порох, Дигтярь, Танковский, Чидомере, Касарес, Подлепенец, Паулиньо, Танчик (Фомин, 63).

Предупреждения: Чидомере, 80, Заиров, 35.