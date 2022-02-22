Футболист дебютировал за харьковчан.
Паулиньо, ФК Металлист
22 февраля 2022, 20:24
Полузащитник харьковского Металлиста Паулиньо прокомментировал свой дебют за Металлист на сборах в Турции против Истиклола.
"Очень рад вернуться на футбольное поле! Благодарю весь тренерский штаб — физиотерапевта, тренера по физподготовке и, конечно, главного тренера! Они все сделали для того, чтобы я чувствовал себя комфортно и быстро вернулся на футбольное поле. Благодарю всех, теперь осталось только играть.
Сборы — это всегда подготовительный период. Сейчас я чувствую себя комфортно, а игры на сборах должны пойти мне на пользу. Дай бог, чтобы к кубковому матчу против «Зари» я был готов на 100 процентов.
Соперники играли грубо. Чувствуется разница с Бразилией. В Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как здесь. Но я хорошо готов к этому, хотя, конечно, всегда нужно адаптироваться. Все знают мои сильные качества — например, что я умею обыграть один в один. Но, по большому счету, мне без разницы, готов играть в любой футбол", — сказал Паулиньо.
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