Украина: Первая лига

Футболист дебютировал за харьковчан.

Полузащитник харьковского Металлиста Паулиньо прокомментировал свой дебют за Металлист на сборах в Турции против Истиклола.

"Очень рад вернуться на футбольное поле! Благодарю весь тренерский штаб — физиотерапевта, тренера по физподготовке и, конечно, главного тренера! Они все сделали для того, чтобы я чувствовал себя комфортно и быстро вернулся на футбольное поле. Благодарю всех, теперь осталось только играть.

Сборы — это всегда подготовительный период. Сейчас я чувствую себя комфортно, а игры на сборах должны пойти мне на пользу. Дай бог, чтобы к кубковому матчу против «Зари» я был готов на 100 процентов.

Соперники играли грубо. Чувствуется разница с Бразилией. В Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как здесь. Но я хорошо готов к этому, хотя, конечно, всегда нужно адаптироваться. Все знают мои сильные качества — например, что я умею обыграть один в один. Но, по большому счету, мне без разницы, готов играть в любой футбол", — сказал Паулиньо.

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