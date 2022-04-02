Украина: Первая лига

Футболісти та функціонери з клубу допомагають ЗСУ.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев поділився своїми думками щодо повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

"24 лютого РФ при максимальному сприянні диктаторського білоруського режиму напала на Україну. Загарбницька війна проти нашої країни і нашого народу, проти усіх демократичних цінностей та свобод застала команду ФК Полісся на міжнародних зборах в Туреччині.

Ми терміново перервали свої тренувальні та підготовчі плани і включились у ряди волонтерського фронту. Всі наші гравці, спортивні функціонери на період військових дій відмовились від значної частини заробітної плати і перерахували всі зібрані кошти на потреби захисту країни.

Нашими силами були зібрані та направлені в гарячі точки України тони гуманітарних вантажів. У складний період кожен на своєму місці повинен робити максимум для перемоги країни. І футбольний клуб Полісся — не виключення", - сказав Юрій Калітвінцев прес-службі клубу.