Украина: Первая лига

Валерій Чорний мав низку питань після матчу Першої ліги проти ЛНЗ.

Головний тренер Чернігова Валерій Чорний прокоментував матч 12 туру Першої ліги України проти ЛНЗ (2:2).

"По-перше, я хочу привітати команду ЛНЗ із нічиєю, бойова, хороша гра. На жаль, навіть війна нічого не змінює – як був бардак, так він і залишається. Ми домовилися закінчити гру зі світлом. Я не розумію, чому одну половину поля підсвічували, іншу ні, саме ту, яку ми маємо атакувати.

По-друге, якщо ми даємо претензію з цього питання, а одна людина з прапорцем з боку біжить і каже моєму помічнику "Закрий рот", то це бардак такий, якого я за 30 років у футболі не бачив. Тому дуже дякуємо за цей прийом. Бажаю удачі команді ЛНЗ. Я думаю, що таким командам не потрібна нічия допомога, вони й так вийдуть до Прем'єр-ліги і гідно представлятимуть місто Черкаси", – цитує Чорного прес-служба Чернігова.

Після 12 турів ЛНЗ лідирує у турнірній таблиці Групи В у Першій лізі, набравши 24 очки. У Чернігова 13 балів після 11 ігор та п'яте місце.