Україна: Перша ліга

У 13-му турі Першої ліги стався курйозний епізод.

У рамках 13-го туру Першої ліги України львівські Карпати здобули перемогу над Прикарпаттям з рахунком 2:0, проте цей матч більше запам'ятався курйозним епізодом.

Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос, приблизно дві хвилини у складі львівського клубу на полі було 12 футболістів.

Головний арбітр поєдинку Дмитро Кривушкін помітив помилку лише після підказки із трибун.

Справа в тому, що футболіст Карпат, якого замінили, не залишив поле. Після виявлення помилки команди повернулися в рівноцінні склади 11 на 11.