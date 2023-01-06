Україна: Перша ліга

Український клуб чітко показав свою позицію.

ФІФА проводить опитування серед футбольних клубів, щоб сформувати сформувати символічну світу FIFA FIFPRO World 2021/22.

Запрошення прийняти участь в опитуванні прийшло й представнику Першої ліги України Металургу з Запоріжжя.

Проте футболісти та тренерський штаб на чолі з Володимиром Микитиним відмовились від цієї можливості. Причина — проросійська позиція ФІФА під час прохання Володимира Зеленського виступити перед фіналом ЧС-2022.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін звернувся до ФІФА з проханням пояснити трактування України так само як і росії.