Україна: Перша ліга

Молодий нападник може переїхати в Англію, проте "сорокам" потрібно збільшити пропозицію.

Контракт 18-річного форварда дортмундської Боруссії Юсуфа Мукоко спливає вже за пів року, проте про його продовження немає ніяких звісток.

Вірогідно, фінальні перемовини між батьками гравця та "джмелями" ще попереду, проте в нього вже є пропозиція від Ньюкасла.

Якщо він безкоштовно перейде до англійського клубу влітку, там йому обіцяють дати досить непоганий контракт з 8,8 мільйонами євро на рік.

Проте Мукоко не буде приймати таку пропозицію. Для нього сума у 8,8 мільйонів занадто низька, у той час як у Дортмунді йому готові гарантувати лише 6 мільйонів.

Раніше повідомлялось, що Мукоко бажає отримати 10 мільйонів євро від Боруссії за продовження контракту.