Україна: Перша ліга

20-річний хавбек продовжить свою кар'єру у Першій лізі.

Колишній півзахисник Львова Борис Крушинський підписав контракт із Поліссям. Про це повідомляє прес-служба ПФЛ.

У житомирській команді 20-річний українець виступатиме під 55 номером. У першій половині сезону Крушинський провів 14 матчів за Львів, у яких забив один гол.

Тим часом черкаський ЛНЗ поповнив свій склад ще двома новачками – захисником Назарієм Муравським та воротарем Іваном Дубовим.

Муравський раніше виступав за Львів, де провів 14 матчів, у яких віддав одну гольову передачу. Дубовий раніше захищав кольори юнацької команди львівського Руху.

Чернігів повернув у свою заявку нападаючого Павла Федосова, який минулого року виступав в обласних змаганнях за ічнянське Динамо, де провів шість матчів та забив п'ять голів. До цього він грав за Арсенал із Білої Церкви, Суми, київський Арсенал, вінницьку Ниву, Агробізнес та Балкани.