Перші матчі в 2023 році пройдуть вже найближчого вікенду.
ПФЛ
05 квітня 2023, 14:50
Адміністрація ПФЛ затвердила дати та час проведення матчів першого туру другого етапу Першої ліги у сезоні-2022/23. Про це повідомляє прес-служба ПФЛ.
Нагадаємо, згідно з новим форматом першості, на другому етапі Перша ліга ділиться на дві групи — Чемпіонська та Вибування.
Перша група боротиметься за путівки до УПЛ, а друга – за виживання у Першій лізі.
Календар першого туру другого етапу Першої ліги
Група Чемпіонська. 1 тур
8 квітня 2023 року (субота)
13:30. Нива – ЛНЗ
14:30. Епіцентр – Оболонь
17:00. Карпати – Кремінь
9 квітня 2023 року (неділя)
16:00. Полісся – Металург
Група Вибуття. 1 тур
8 квітня 2023 року (субота)
12:00. ФК Чернігів — ФСК Маріуполь
9 квітня 2023 року (неділя)
13:00. СК Полтава – Буковина
13:30. Скорук – Діназ
14:00. Гірник-Спорт – Прикарпаття