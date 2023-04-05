Україна: Перша ліга

Перші матчі в 2023 році пройдуть вже найближчого вікенду.

Адміністрація ПФЛ затвердила дати та час проведення матчів першого туру другого етапу Першої ліги у сезоні-2022/23. Про це повідомляє прес-служба ПФЛ.

Нагадаємо, згідно з новим форматом першості, на другому етапі Перша ліга ділиться на дві групи — Чемпіонська та Вибування.

Перша група боротиметься за путівки до УПЛ, а друга – за виживання у Першій лізі.

Календар першого туру другого етапу Першої ліги

Група Чемпіонська. 1 тур

8 квітня 2023 року (субота)

13:30. Нива – ЛНЗ

14:30. Епіцентр – Оболонь

17:00. Карпати – Кремінь

9 квітня 2023 року (неділя)

16:00. Полісся – Металург

Група Вибуття. 1 тур

8 квітня 2023 року (субота)

12:00. ФК Чернігів — ФСК Маріуполь

9 квітня 2023 року (неділя)

13:00. СК Полтава – Буковина

13:30. Скорук – Діназ

14:00. Гірник-Спорт – Прикарпаття