Україна: Перша ліга

Чемпіонський матч у Першій лізі України.

У матчі сьомого туру чемпіонської групи Першої ліги України поміж собою визначать сильнішого дві провідні команди дивізіону — житомирське Полісся та київська Оболонь.

ОБОЛОНЬ — ПОЛІССЯ

ПОНЕДІЛОК, 22 ТРАВНЯ, 17:00. ОБОЛОНЬ-АРЕНА, КИЇВ.

Ключове завдання на сезон цими двома командами виконано в повному обсязі — житомирське Полісся та київська Оболонь долучаться до складу учасників української Прем’єр-лізі в її наступному розіграші. Обидва колективи при цьому провели цілком впевнені кампанії в своїх підгрупах під час основного раунду, а в складі чемпіонської групи виключно підтверджували свої амбіції щодо підвищення в класі.

Проте Оболонь, як і у випадку з першою частиною сезону, не змогла втримати перший рядок перед заключними матчами проміжної кампанії. Восени черкаський ЛНЗ обійшов на віражу команду Валерія Іващенка, у підсумку фінішувавши всього на один бал вище. А вже під час другої половини футбольного року поразка від львівських Карпат (1:2), як виявилось згодом, коштувала "пивоварам" дуже дорого.

Житомирське Полісся таким чином підходить до свого потенційно чемпіонського матчу в якості лідера, знову ж таки, випереджаючи киян усього на один заліковий пункт. При цьому на рахунку футболістів Юрія Калітвінцева краща статистика забитих та пропущених м’ячів за рахунок кращої результативності — 22:7, тоді як Оболонь маж доволі скромні 17:6 у фінальній частині змагань.

Вочевидь, цих показників досяг житомирський колектив, який називає себе не інакше, як "зграя", за безпосередньої допомоги добре відомого українському вболівальнику нападнику Пилипу Будківському. Один тільки 31-річний форвард настріляв за цей сезон 14 голів та віддав шість гольових передач у 20 зіграних матчах. Відмінна статистика, із урахуванням того, що в Полісся ще є кому забивати голи — Василь Грицук, Денис Янаков, Богдан Кушніренко, Артем Козак, Дмитро Шастан, Євген Морозко, Владислав Вакула та багато інших добре відомих нам імен.

Оболонь у кадровому плані, певна річ, поступається своїм опонентам, проте досвіду тут теж хоч греблю гати. Ворота Назарій Федорівський, нападник Олександр Батальський, півзахисник Віталій Груша, захисник Дмитро Фатеєв — у "пивоварів" не дуже-то й багато гучних імен, як для рівня УПЛ, у поточному складі, проте більш виваженої команди, аніж зібрав Іващенко, годі й шукати.

Залишається відкритим лише одне питання — чи не зіграє низька результативність, у порівнянні з конкурентами на "золото", знову злий жарт із киянами. Вони вже двічі в чемпіонському раунді недорахувались очок через нічийні результати проти команд середньої руки — Ниви (1:1), Епіцентру (0:0), що в підсумку й зумовило лише другий рядок. Однак єдину поразку Полісся за цей час зумовила гра в першому колі проти "пивоварів" (0:1), що тільки піднімає рівень напруги в цій парі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Федорівський — Чернов, Терехов, Карась, Прокопенко — Мороз, Косовский — Корохов, Слободян, Груша — Краснопір.

Полісся: Кудрик — Морозко, Гітченко, Шаповал, Морговський — Кушніренко, Огіря — Козак, Грицук, Шастал — Будківський.

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