Україна: Перша ліга

Житомирський клуб виграв другий за силою дивізон України та виступить наступного сезону в УПЛ.

В останньому турі Першої ліги України групи за підвищення у класі житомирське Полісся обіграло ЛНЗ Черкаси з рахунком 2:1.

Оскільки київська Оболонь у паралельному матчі зіграла внічию з львівськими Карпатами, Полісся офіційно стало чемпіоном цього сезону Першої ліги.

Нагадаємо, що житомирський клуб наступного сезону вперше у своїй історії зіграє в українській Прем'єр-лізі.

Також до вищого дивізіону України напряму потрапила Оболонь, посівши друге місце, тоді як запорізький Металург та черкаський ЛНЗ зіграють у стикових матчах за право вийти до Прем'єр-ліги.