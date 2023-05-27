Україна: Перша ліга

Полісся та Оболонь напряму вийшли до найвищого дивізіону України.

Завершився останній тур Першої ліги України в рамках групи за підвищення у класі, за підсумками якого став відомим не лише чемпіон, а й учасники стикових матчів за право вийти до УПЛ.

Так, незважаючи на поразку від житомирського Полісся з рахунком 1:2, ЛНЗ Черкаси фінішував на третій сходинці та забезпечив собі місце у стиках.

На четвертому рядку фінішував запорізький Металург, який зіграв унічию з тернопільською Нівою 1:1 і також потрапив у стикові матчі за право виступити наступного сезону в українській Прем'єр-лізі.

Полісся з Житомира стало чемпіоном Першої ліги-2022/23, а "срібло" залишилося за київською Оболонню. Обидві команди ще раніше гарантували собі прямі путівки до УПЛ.