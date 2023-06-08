Україна: Перша ліга

Харківський клуб повернеться до Першої ліги з новим керманичем.

Харківський Металіст свого часу доволі стрімко подолав шлях від нижчих дивізіонів українського футболу аж до рівня Прем’єр-ліги на чолі з Олександром Кучером, проте дебютний сезон в "елітній" першості команда розпочинала вже під керівництвом Олега Ратія.

Це, а також відхід провідних іноземних виконавців, безпосередньо вплинуло на результати виступів команди на початку сезону, за підсумком чого вона розпочинала весняну частину кампанії в підвалинах турнірної таблиці та з новим головним тренером на чолі.

Виконувачем обов’язків керманича "жовто-синіх" призначили сербського фахівця Періцу Огнєновича, але в підсумку команда під його керівництвом не змогла вийти із зони вильоту та зазнала пониження в класі на наступний сезон.

Керівництво клубу після цього оголосило про припинення співпраці з керманичем і тепер буде шукати нового кандидата на цю посаду.

Офіційна причина відставки — сімейні обставини.

46-річний Огнєнович провів на чолі Металіста 15 матчів, здобувавши по 0,4 очки в середньому за гру.