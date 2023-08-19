Україна: Перша ліга

Новачок харків’ян дав перше розлоге інтерв’ю в новому клубі.

Український центральний захисник Олександр Маткобожик цього літа в якості вільного агента змінив місце роботи з рівненського Вересу та харківський Металіст, разом із яким виступатиме в Першій лізі.

25-річний новачок "жовто-синіх" дав розлоге інтерв’ю клубній прес-службі, під час якого розповів деталі свого трансферу.

"Узимку я був у Металісті на перегляді, але тоді у мене не склалося стати гравцем команди. Інколи так буває, це спортивні моменти.

Відразу після Металіста у мене виник варіант із Вересом, мене він влаштовував, я вдячний за цей короткий період у Рівному команді та вболівальникам.

Утім, коли я був у Вересі, то в контрольній грі на зборах дуже сильно травмував гомілкостоп, мені ця травма дуже сильно дошкуляла, через це я не міг грати у повну силу. Через неї я навесні не провів на полі багато часу.

Я тоді сам собі сказав: поки не вилікую травму, нікуди не поїду. Так і зробив, і зараз, слава Богу, все чудово.

Після закінчення чемпіонату я попрощався з Вересом, і вже у відпустці почав лікувати гомілкостоп. Я витратив місяць на лікування. Коли відчув, що можу тренуватися, почав набирати фізичну форму та почав тренуватися у своєму колишньому клубі — Зірці з Кропивницького, коли вони готувалася до початку змагань серед аматорів.

Потім мені зателефонував спортивний директор Василь Кобін і запропонував перейти до Металіста. Я був дуже радий такій пропозиції. І мене тут дуже тепло прийняла команда, бо з багатьма футболістами я був знайомі ще з зимових зборів.

Наразі мене награють правим центральним захисником, розмови про позицію правого крайнього не було.

У такий непростий для нас час хочу побажати здоров’я їм та всім їхнім рідним та близьким. Хочеться, щоби швидше закінчилася клята війна й команда повернулася до рідного міста, де вболівальники будуть приходити на домашні ігри та підтримувати свою команду. Хочу подякувати Збройним силам України за захист нашої держави. Слава Україні!", — заявив український виконавець.

Харківський Металіст наступний матч зіграє на виїзді проти тернопільської Ниви 20 серпня, о 17:00.