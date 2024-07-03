Україна: Перша ліга

Харків'яни оформили свій третій літній трансфер.

Атакуючий півзахисник В'ячеслав Чурко на правах вільного агента перебрався до Металіста 1925, передає офіційний сайт клубу Першої ліги.

Раніше 31-річний українець виступав за Зорю, до якої він приєднався влітку 2022 року. На рахунку гравця 2 голи і 5 асистів у 43 матчах за луганський клуб.

Із Металістом 1925 Чурко підписав розрахований на два роки контракт. Півзахисник отримав футболку з 11-м номером.

Нагадаємо, харків'яни також підписали захисника Василя Кравця та нападника Сергія Стеня.