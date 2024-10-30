Україна: Перша ліга

Колишній гравець Динамо та збірної України відновив тренерську кар'єру.

Хмельницьке Поділля на своєму офіційному сайті оголосило про призначення нового головного тренера, яким став Сергій Ковалець.

Деталі угоди з 56-річним українцем не розголошуються, але зазначається, що він розпочне роботу 1 листопада.

Зазначимо, що саме у хмельницькому клубі Ковалець розпочав свою футбольну кар'єру у 1986 році.

Останнім місцем роботи Ковальця був Інгулець, який він залишив влітку 2023 року. Також він тренував Львів, Олександрію, Оболонь, Татран, Металург З, Тракай, Чорноморець, Полісся Ставки та молодіжну збірну України U-21.

На своєму новому місці Ковалець змінив Віталія Костишина, під керівництвом якого команда набрала сім очок у 11 матчах та посідає передостаннє місце у Групі А Першої ліги.