Україна: Перша ліга

Повернеться до виступів в УПЛ?

Український універсал Артур Ременяк долучився до складу закарпатського Миная влітку 2023 року, після чого пережив із клубом болісний момент розставання з Прем’єр-лігою, однак доклав чимало зусиль у першій частині сезону, аби "лиси" боролись за місце в "еліті" в наступній кампанії.

24-річний виконавець за 17 матчів цього сезону записав на свій рахунок шість голів та віддав один гольовий пас.

Проте цієї зими Ременяк та клуб вирішили припинити співпрацю й у підсумку закарпатці оголосили про відхід гравця.

Вихованець академії ПФК Львів устиг пограти також і за юнацьку команду рівненського Вересу.