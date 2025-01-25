Україна: Перша ліга

Найближчі півсезону він проведе у Полтаві на правах оренди.

Ілля Крупський — гравець Металіста 1925. Контракт терміном на чотири роки з Металістом 1925 підписав футболіст молодіжної збірної України Ілля Крупський.

За домовленістю з його попереднім клубом — полтавською Ворсклою — найближчі пів сезону він проведе у Полтаві на правах оренди.

Ілля Крупський народився 2 жовтня 2004 року. Його основна позиція на футбольному полі — правий захисник. Має у своєму активі виступи у складі юнацької та молодіжної збірної України. Був учасником Олімпіади в Парижі у складі олімпійської збірної.

У свої 20 років має майже півсотні матчів на рівні УПЛ, у яких забив один гол і віддав три результативні передачі.