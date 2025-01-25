Найближчі півсезону він проведе у Полтаві на правах оренди.
Ілля Крупський, ФК Металіст 1925
25 січня 2025, 18:54
Ілля Крупський — гравець Металіста 1925. Контракт терміном на чотири роки з Металістом 1925 підписав футболіст молодіжної збірної України Ілля Крупський.
За домовленістю з його попереднім клубом — полтавською Ворсклою — найближчі пів сезону він проведе у Полтаві на правах оренди.
Ілля Крупський народився 2 жовтня 2004 року. Його основна позиція на футбольному полі — правий захисник. Має у своєму активі виступи у складі юнацької та молодіжної збірної України. Був учасником Олімпіади в Парижі у складі олімпійської збірної.
У свої 20 років має майже півсотні матчів на рівні УПЛ, у яких забив один гол і віддав три результативні передачі.