Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 30 березня, пройшли ще два матчі стартового туру другого етапу сезону Першої ліги України. Обидва матчі пройшли у групі на вибування.

У першому матчі Поділля у гостях обіграло запорізький Металург із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито гостями на другій хвилині зусиллями Антона Савіна, а потім на 16 хвилині перевагу команди подвоїв Андрій Кухарук. Запоріжці відповіли влучним ударом Владислава Нехтія на останній хвилині зустрічі.

МФК Металлург — Поділля 1:2

Голи: Нехтій, 90 — Савін, 2, Кухарук, 16.

У другій грі Прикарпаття поділило очки з відродженим Фенікс-Маріуполем. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Прикарпаття — Фенікс-Маріуполь 0:0