Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
МФК Металлург - Поділля, ФК Поділля
30 березня 2025, 16:19
Сьогодні, 30 березня, пройшли ще два матчі стартового туру другого етапу сезону Першої ліги України. Обидва матчі пройшли у групі на вибування.
У першому матчі Поділля у гостях обіграло запорізький Металург із рахунком 2:1.
Рахунок у матчі було відкрито гостями на другій хвилині зусиллями Антона Савіна, а потім на 16 хвилині перевагу команди подвоїв Андрій Кухарук. Запоріжці відповіли влучним ударом Владислава Нехтія на останній хвилині зустрічі.
МФК Металлург — Поділля 1:2
Голи: Нехтій, 90 — Савін, 2, Кухарук, 16.
У другій грі Прикарпаття поділило очки з відродженим Фенікс-Маріуполем. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Прикарпаття — Фенікс-Маріуполь 0:0