Україна: Перша ліга

Гра у відповідь пройде 8 червня.

У першому матчі плей-оф за місце у Першій лізі на сезон-2025/26 Поділля в гостях обіграло дубль Колоса з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 19 хвилині результативним ударом відзначився Денис Балан.

Потім на старті другого тайму Владислав Шкіндер подвоїв перевагу хмельницької команди.

Таким чином, Поділля стало на крок ближче до збереження місця у Першій лізі на наступний сезон. Матч-відповідь пройде 8 червня.

Колос-2 — Поділля 0:2

Голи: Балан, 19, Шкіндер, 49.