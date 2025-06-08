Клуб із Хмельницького святкує звитягу з рахунком 3:0 за сумою двох матчів.
Поділля — Колос-2, facebook.com/fcpodillya
08 червня 2025, 14:29
У рамках матчу-відповіді плей-оф за місце в Першій лізі-2025/26 Поділля приймало Колос-2 у Хмельницькому.
Перше протистояння завершилося на користь сьогоднішніх господарів поля (2:0). Другій команді клубу з Ковалівки не вдалося не тільки нівелювати перевагу суперника, але й завадити йому досягнути другої перемоги. Долю матчу-відповіді вирішив гол у другому таймі.
Поділля — Колос 1:0
Гол: Веремієнко, 58
Таким чином Поділля продовжить виступати в Першій лізі, а Колос-2 — у Другій.