Україна: Перша ліга

Базовий день першого туру — 2 серпня 2025 року.

4 липня у Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування календаря Першої ліги сезону 2025/26.

Цього сезону Перша ліга повернеться до класичного формату 16 команд у два кола – осінь-весна за коловою системою – по одному матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд ліги.

Календар Першої ліги

Команди-учасниці Першої ліги сезону 2025/26:

Агробізнес (Волочиськ), Буковина (Чернівці), Вікторія (Суми), Ворскла (Полтава), Інгулець (Петрове), Лівий Берег (Київ), Фенікс-Маріуполь, Металіст (Харків), Минай, Нива (Тернопіль), Поділля (Хмельницький), Прикарпаття (Івано-Франківськ), Пробій (Городенка), Чернігів, Чорноморець (Одеса), ЮКСА (Тарасівка)