Аргентина

Футболисты отказываются играть, пока клубы не рассчитаются с ними по зарплате.

Игры чемпионата Аргентины должны были возобновиться еще в начале февраля, однако Аргентинская федерация футбола, проводящая турнир, заявила, что не имеет на это средств. Правительство страны выделило федерации 25 миллионов долларов на текущие расходы, но чемпионат вновь не начался.

На сей раз причиной стало заявление профсоюза футболистов о том, что пока клубы не рассчитаются с игроками, которым задолжали зарплату, никакого футбола в стране не будет.

Чтобы успокоить не получающих по четыре месяца зарплату игроков, федерация планирует распределить полученные от правительства 25 миллионов между клубами высшего дивизиона и уговорить все заинтересованные стороны провести 5 марта матчи 15-го тура национального первенства.

После 14-го тура, состоявшегося в декабре, в чемпионате лидирует Бока Хуниорс, на 3 очка опережающая Ньюэллс Олд Бойз и Сан-Лоренсо.