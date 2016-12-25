Сейчас в Китае действует лимит "4+1". Это означает, что на поле одновременно в составе одной команды может находиться 4 легионера + 1 легионер-азиат. Кроме того, голкипер команды обязательно должен быть китайцем.

Футбольная ассоциация Китая выступила с предложением уменьшить максимальное количество не-азиатов до 3. Таким образом, может быть осуществлен переход на систему "3+1".

"В обществе возрастает озабоченность по поводу тех инвестиций, которые футбольные клубы делают в приглашение высококлассных легионеров", — гласит заявление КФА.

"Появление игроков топ-уровня, несомненно, повысит уровень чемпионата и сделает его более захватывающим. Но в то же время, это увеличит финансовое бремя клубов, а также отрицательно скажется на перспективах доморощенных талантов".

"Во имя долгосрочных перспектив развития профессионального футбола в Китае, ассоциация хотела бы внедрить систему, основанную на финансовых требованиях к клубам, а также ввести квоту на иностранных футболистов".

Клубы должны отреагировать на предложение до 29 декабря.