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Football.ua вспоминает наиболее значимые события уходящего года.

Мир футбола традиционно был богат эмоциями и значимыми событиями. Чемпионат Европы и неожиданный триумф Португалии, новое фиаско Аргентины в финале Копа Америка, судебные процессы и новые рекорды — это лишь немногое, чем нам запомнится всем любителям футбола уходящий год.

Football.ua в рамках спецпроекта вспоминает все, чем были памятны прошедшие 366 дней, все главные триумфы и неудачи, всех, кто сделал этот футбольный год таким, каким он нам запомнится.

Краткое ревью 2016 года находится на странице — http://2016review.football.ua