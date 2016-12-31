Football.ua вспоминает наиболее значимые события уходящего года.
Вечеринка Джейми Варди, фото фк лестер сити
31 декабря 2016, 11:58
Мир футбола традиционно был богат эмоциями и значимыми событиями. Чемпионат Европы и неожиданный триумф Португалии, новое фиаско Аргентины в финале Копа Америка, судебные процессы и новые рекорды — это лишь немногое, чем нам запомнится всем любителям футбола уходящий год.
Football.ua в рамках спецпроекта вспоминает все, чем были памятны прошедшие 366 дней, все главные триумфы и неудачи, всех, кто сделал этот футбольный год таким, каким он нам запомнится.
Краткое ревью 2016 года находится на странице — http://2016review.football.ua