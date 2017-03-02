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Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский получил очередную травму

Дмитрий Чигринский, лишь в последнем туре чемпионата Греции вернувшийся в состав АЕКа, вновь оказался вне игры.

Украинский защитник получил повреждение в самом начале первого четвертьфинального поединка Кубка Греции против Платаниаса и был заменен уже на 5-й минуте. По сообщению Novasport.gr, у футболиста трещина кости руки и время его восстановления пока не известно.

В нынешнем сезоне Дмитрий Чигринский провел за АЕК 11 матчей (8 в чемпионате, 2 в еврокубках и 1 в Кубке Греции) и забил 1 мяч.