Другое

После поражения от Туна (2:5) Паоло Трамеццани решил показать игрокам Лугано, как простые люди зарабатывают на жизнь.

Итальянский тренер Лугано Паоло Трамеццани решил прибегнуть к радикальным методам после того, как его подопечные крупно уступили в матче чемпионата Швейцарии против Туна.

В 6 утра вся команда прибыла на завод по производству красок, после чего отправилась на тренировочные занятия.

Таким жестом Трамеццани хотел показать игрокам, как обычные люди работают и заратывают деньги. Тренер больше не мог терпеть отношение игроков к футболу и хотел показать им, насколько их работа отличается от остальных профессий.

"Я не хочу это комментировать. Трамеццани может делать с командой то, что считает нужным", — заявил президент клуба Анджело Ренцетти.

После 24 туров Лугано занимает шестое место в чемпионате Швейцарии.