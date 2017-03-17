Итальянский тренер Лугано Паоло Трамеццани решил прибегнуть к радикальным методам после того, как его подопечные крупно уступили в матче чемпионата Швейцарии против Туна. 

В 6 утра вся команда прибыла на завод по производству красок, после чего отправилась на тренировочные занятия. 

Таким жестом Трамеццани хотел показать игрокам, как обычные люди работают и заратывают деньги. Тренер больше не мог терпеть отношение игроков к футболу и хотел показать им, насколько их работа отличается от остальных профессий. 

"Я не хочу это комментировать. Трамеццани может делать с командой то, что считает нужным", — заявил президент клуба Анджело Ренцетти.

После 24 туров Лугано занимает шестое место в чемпионате Швейцарии. 