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Бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон вернулся к футбольной деятельности.

После того, как Рой Ходжсон был отправлен в отставку с поста тренера сборной Англии, у наставника не было работы. Теперь же 69-летний специалист будет работать в австралийском Мельбурн Сити.

Ходжсон будет выполнять роль советника в Мельбурне. В клуб его пригласил бывший спортивный директор Манчестер Сити Брайан Марвуд, у которого сложились дружеские отношения с Ходжсоном.

Стоит отметить, что на данный момент в Мельбурне не утвержден главный тренер, однако Ходжсон не будет работать на этой должности. При этом, опытный наставник будет держать контакт с тренерским штабом и давать свои консультации, сообщает Birmingham Mail.

"Вот почему хорошо быть частью City Football Group. Это великолепно, что у нас есть возможность пригласить таких людей из футбола. Мы так счастливы, что Ходжсон с нами...Это человек с багажом опыта, который может нам помочь", — заявил исполнительный директор Мельбурна.

Стоит отметить, что в регулярном чемпионате Австралии Мельбурн занимает второе место, тогда как победу досрочно оформил ФК Сидней с Милошем Нинковичем в составе.