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Набирает оборотов новый коррупционный скандал вокруг выборов стран хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Немецкая газета Bild получила доступ к полному докладу созданному экс-главой следственной палаты комитета по этике ФИФА Майклом Гарсией, после написания которого он уволился.

Доклад состоит из 403 страниц. В нем сообщается о проявлениях коррупции во время выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.

Гарсия покинул свой пост после того, как из его доклада сделали 42-страничную «законную версию», которая впоследствии очистила Катар от любых коррупционных скандалов.

Bild выделяет самые интересные моменты из отчета:

- 10-летней дочери одного из официальных представителей ФИФА на банковский счет были переведены 2 миллиона долларов.

- Три члена исполнительного комитета ФИФА летали на вечеринку в Рио-де-Жанейро на частном самолете, принадлежащем Катарской федерации футбола за несколько дней до голосования, более шести лет назад.

- Академия Aspire, влиятельная спортивная организация в Катаре, обвиняется в "решительном участии в манипулировании членов ФИФА, имеющих голос на выборах".

Отметим, что в ноябре 2014 года глава комитета по этике ФИФА Ханс Йоахим Эккерт заявил, что его команда "не обнаружила никаких нарушений правил" и очистила Катар от коррупционных скандалов.

Вскоре Bild намерен показать широкой общественности доклад Гарсии полностью, после чего ФИФА может обратно затянуть в коррупционную трясину.