Англия

Football.ua подводит итоги девятнадцатого тура английской Премьер-лиги.

Две минуты Юнайтед

Несмотря на успешную серию манкунианцев, состоящую из 4-х побед, Моуриньо решился на серьезные изменения в стартовом составе. Причина, по которой на поле появились Феллаини, новая пара центрбеков и вингеров, была достаточно очевидной: в плотном рождественском графике игроки нуждались в отдыхе. Если в начале сезона подобные изменения ощутимо сказались бы на игре Юнайтед, то нынче сеу Жозе куда лучше чувствует свою команду, что и доказал итоговый результат.

Впрочем, долгое время данная встреча напоминала поединок Красных дьяволов против Бернли, так как они долгое время не могли забить при подавляющем преимуществе (32 удара против 9-ти у Боро), более того, умудрились при этом пропустить. За ходом поединка с грустью наблюдал сэр Алекс Фергюсон, которому в день игры исполнилось 75 лет, и Юнайтед, похоже, попросту не имел права испортить праздник легендарному наставнику, умудрившись в лучших традициях шотландца за 2 минуты в конце встречи заслуженно перевернуть все с ног на голову.

Манкунианцы однозначно заслужили победу, преимущественно находясь на половине поля Речников и накрывая их беспрерывной волной атак. В данном контексте стоит отдельно отметить характер Юнайтед, игроки которого до последнего верили в успех. Команда Моуриньо добыла уже 5-ю победу кряду и по итогам первого круга расположилась лишь в 3-х очках от третьего места. Правда в нынешней ситуации гораздо важнее, что португалец сумел безболезненно предоставить отдых нескольким важным игрокам и это должно сыграть свою роль в будущем.

Игрок матча: Антони Мартиаль (Юнайтед)

В нынешнем сезоне 21-летний француз не является твердым игроком основы, а ближе к январю и вовсе стали ходить разговоры о его уходе, но в поединке с Миддлсбро Мартиаль доказал, что заслуживает места в стартовом составе. На счету Антони переломный гол, впечатляющая активность на левом фланге атаки Юнайтед, которая еще в первом вылилась в результативную передачу на Ибрахимовича (правда гол шведа не засчитали) и второе место по количеству удачных обводок (7).

Цифры матча:

30 – первых ударов Юнайтед в направлении ворот Речников не привели к забитым мячам, но следующие 2 выстрела стали голевыми.

Челси: еще один шаг к рекорду

Как бы странно это не звучало, но вынужденное отсутствие Канте и Косты в поединке с Борнмутом пошло на пользу Синим. Оба важнейших игрока Челси получили необходимую передышку, а команда Конте легко добыла победу и без них, поскольку нынче обладает большим запасом прочности. В матче с Гончарами подобная участь постигла Педро, но его партнеры легко добыли 3 очка в отсутствии испанца.

Важной чертой нынешнего Челси является умение правильно распоряжаться своими силами по ходу встречи, поскольку лондонцы 14 раз в текущем сезоне отличались первыми. В игре же по счету Синим и вовсе нынче нет равных, что в полной мере прочувствовал на себе Сток. Хьюз не отошел от недавно внедренной схемы с тремя центрбеками, которая в случае Гончаров принесла лишь дисбаланс, что уже не первый раз привело к их слабости при обороне собственных ворот. Да, гости сумели дважды отыграться, но их защита напоминала проходной двор, поэтому голы подопечных Конте казались лишь делом времени и ощущение не обмануло – Челси забил сколько хотел.

Как и ожидалось Синие взяли три очка и добыли уже 13-ю победу кряду, остановившись в шаге от повторения рекорда Арсенала. Впрочем, куда важнее, что Челси нынче уверенно лидирует в АПЛ и по содержанию игры и стабильности результатов является первым претендентом на чемпионство.

Игрок матча: Виллиан (Челси)

Бразилец долго переживал личную утрату, и, похоже, справился с самим собой. В поединке со Стоком он был невероятно нацелен на ворота соперника, вместе с Костой нанеся больше всех ударов (5), но главное, что 2 из них оказались голевыми.

Цифры матча:

4 – Сеск Фабрегас стал 4-м игроком в истории АПЛ, кто достиг отметки в 100 результативных передач, после Гиггза, Лампарда и Руни.

Нетипичный Ливерпуль

В противостоянии с Горожанами Клопп решил пожертвовать креативным игроком, которым оказался Ориги, чтобы усилить опорную зону дополнительным игроком в лице Джана. Данное решение выглядело вполне логичным, учитывая атакующую мощь Ман Сити, и вместе с этим оказалось удачным, поскольку сдвинутый на позицию левого вингера Лаллана со своей зоны выдал голевую передачу, а получивший больше свободы в центре поля Вейналдум в нужный момент подключился к атаке и забил важнейший гол.

Быстрый забитый мяч глобальным образом повлиял на ход встречи, но самое главное для Красных, что у них был разработан четкий план действий для данной ситуации. Прекрасно понимая, что оборона является далеко не самой сильной линией Ливерпуля, Клопп резонно решил максимально долго держать мяч в центре поля. Мерсисайдцы уверенно реализовали этот сценарий, в чем опять же помог выход Джана, и в итоге в средней трети поля мяч держался 52% игрового времени, что является достаточно высоким показателем.

В тисках мощного прессинга Горожане растерялись, поэтому не смогли оказать достойного давления на ведущего в счете соперника. После дисквалификации Агуэро находился не в той форме, чтобы не нуждаться в помощи средней линии, которая была грамотно отрезана от аргентинца. Что и говорить, если одним из самых опасных моментов Сити за весь матч стал эпизод, когда Миньоле покинул свою штрафную, решил издевательски перебросить Куна и чуть не доигрался.

Клопп вчистую переиграл Гвардиолу с тактической точки зрения, идеально подготовив свою команду к игре без мяча, поэтому Ливерпуль победил заслуженно. Да, для Красных встреча сложилась удачно из-за раннего точного удара, который, к слову, оказался единственным, нанесенным в створ ворот Браво, но нельзя не отметить, их уместную прагматичность, ставшую залогом победы и позволившую мерсисайдцам закончить год на 2-й позиции, а также оторваться на 4 очка от Горожан.

Игрок матча: Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль)

Работоспособность голландца в центре поля сильно пригодилась Красным на протяжении большей части матча. Вейналдум справился с прямыми обязанностями, а также оказался автором единственного забитого мяча.

Цифры матча:

0 – Серхио Агуэро не совершил ни одного касания мяча в штрафной Ливерпуля за весь матч;

4 – раза Ман Сити не пропускал в 19-ти турах текущего сезона;

7 – передач отдал Адам Лаллана в нынешнем розыгрыше АПЛ, повторив свой лучший результат в рамках одной кампании.

Тоттенхэм: победа за тайм

В условиях отсутствия Вертонгена Почеттино решил сыграть в три центрбека, пожертвовав в опорной зоне Дембеле, а другого дисквалифицированного игрока, Уокера, заменил Триппьер, который явно соскучился по футболу и выдал сильный матч, записав на свой счет две результативных передачи. Данные перестановки не только никак не сказались на действиях Тоттенхэма, а наоборот выглядело рационально и уместно.

Шпорам легко удавалось разыгрывать привычные быстрые атаки на половине поля Шершней, в действиях которых было много несогласованности и ошибок в простых ситуациях. Если на старте поединка Уотфорду сопутствовала удача, то с середины первого тайма подопечные Почеттино забили целых 3 раза и сняли вопрос о победителе встречи. Дошло до того, что после перерыва аргентинский менеджер снял с игры ключевых игроков, а его команда доигрывала матч в экономном режиме с прицелом на будущее.

В данной встрече воедино сложились два фактора, поэтому победа Тоттенхэма внешне выглядела очень легкой. Речь об отличной форме самих Шпор, добывших 4-ю кряду победу, а также об игровом кризисе Шершней, не в последнюю очередь вызванном многочисленными травмами. Благодаря 3-м очкам команда Почеттино взобралась в первую четверку, заняв место Ман Сити.

Игрок матча: Харри Кейн (Тоттенхэм)

В юбилейном матче в АПЛ молодой форвард Шпор проявил себя во всей красе. На счету Кейна 2 гола и 1 результативная передача, что автоматически делает его героем встречи.

Цифры матча:

4 – гола в двух кряду гостевых поединках чемпионата Тоттенхэм забил впервые с 1960 года;

59 – забитых мячей записал на свой счет Харри Кейн в 100 матчах в АПЛ, повторив показатели Тьерри Анри.

Арсенал начал новый год с Оливье

После победного гола Жиру в ворота Вест Бромвича его выход с первых минут читался и Венгер не стал придумывать велосипед. Француз вновь оправдал доверие менеджера, забив фантастический гол, который вполне может стать лучшим в сезоне, но самое главное, что Канониры победили без видимых проблем. Также в отличие от нескольких коллег, мсье Арсен не стал проводить серьезную ротацию, а ограничился лишь выходом в старте Лукаса Переса и Эльнени.

Арсенал атаковал много и со вкусом, в лучших традициях недалекого прошлого не остановившись после забитого мяча. Важным моментом стал тот факт, что подопечные Венегра будто бы и не заметили отсутствие Езила. На позиции немца действовал Ивоби, но у него были совершенно другие функции – молодой вингер получил свободу действий на поле и не был строго привязан к флангам. Нигериец со своими обязанностями справился, так как сумел забить.

Канониры играли последними в туре, уже зная, что 4 лидера из 5-ти остальных синхронно добыли победы, но это визуально никак не сказалось на их действиях. Победа Арсенала показалась достаточно легкой и непринужденной, но здесь стоит сделать оговорку на силу соперника. Пэлас практически ничего не смог сделать в атаке – мяч практически не доходил к Бентеке. Похоже, Орлов ожидает серьезная активность на трансферном рынке.

Игрок матча: Алексис Санчес (Арсенал)

Чилиец был настоящим лидером атак Канониров, участвуя практически в каждой. Несколько раз Санчес мог забить сам, но в итоге отметился голевой передачей на Жиру.

Цифры матча:

0 – еще ни разу в текущем сезоне Арсенал не проигрывал по итогам первого тайма.

Одной строкой

Халл – Эвертон. В данной встрече команды решили порадовать болельщиков откровенным футболом, что и стало залогом высокой результативности. Голов могло быть больше, ведь Ириски и Тигры еще по разу угодили в каркас ворот и на двоих нанесли 34 удара, но и без того матч смотрелся на одном дыхании. Героем встречи стал Снодграсс, который подтвердил свою важность для команды с точки зрения креатива – среди 16-ти голов Халла он поучаствовал в 8-ми (6 голов и 2 ассиста). Именно шотландец подавал угловой в моменте с голом Доусона, со штрафного пробил в перекладину, а после также со стандарта расписался в воротах Роблеса. Несмотря на попытки Эвертона играть первым номером и владеть инициативой, ничью стоит признать закономерным итогом поединка.

Бернли – Сандерленд. Как и ожидалось, матч на Терф Мур оказался результативным, чему во многом поспособствовали хозяева во главе с Андре Грэем, который стал настоящим героем встречи, записав на свой счет 3 гола. Данный хет-трик стал первым для Бордовых в истории Премьер-лиги, а ведь некогда скандальный форвард мог и 4 раза отличиться, но пенальти доверили бить Барнсу. Черные коты уступили из-за нежелания играть вторым номером, что у них в последнее время достаточно неплохо получалось, а этим и воспользовался Бернли.

Лестер – Вест Хэм. Подопечные Раньери начали поединок с очень большим желанием, что было вполне логично, учитывая их положение в турнирной таблице накануне отчетного тура. Слимани забил на 20-й минуте, но еще до его гола Лестер мог отличиться как минимум дважды. Пропустив, Молотобойцы раскрылись и смело пошли вперед, что стало причиной игры на встречных курсах, в которой, несмотря на обилие моментов, командам так и не удалось отличиться. Победа позволила подопечным Раньери отдалиться от зоны вылета на 6 пунктов, а Вест Хэм прервал свою успешную серию, хотя в целом выглядел не хуже.

Суонси – Борнмут. Увольнение Брэдли пока не возымело эффекта – под руководством Кертиса валлийцы были дома равным соперником в лице Вишен. Несмотря на некоторые кадровые перестановки, главной проблемой Суонси так и осталась слабая организация игры в обороне. В текущем сезоне Лебеди на Либерти Стэдиум уже пропустили больше голов (22), чем за всю предыдущую кампанию. А вот Борнмут выглядел сбалансировано и заслуженно победил, благодаря чему поднялся на 10-ю строчку и теперь лишь на 3 пункта отстает от 7-го места.

Саутгемптон – Вест Бромвич. В матче соседей по турнирной таблице сильнее оказались Дрозды. Наверняка Пюэль знал, в какой манере действует Вест Бром, но почему-то решил поиграть в контроль мяча, за что и поплатился. В целом поединок не был особенно зрелищным: команды на двоих нанесли 4 удара в створ ворот друг друга и 3 из них оказались голевыми. Несмотря на важность встречи, Пьюлис частично предоставил отдых Рондону, а вот его коллега подобной возможности не имел, хотя именно у Саутгемптона самый напряженный рождественский график.

Сборная тура:

Менеджер тура: Юрген Клопп (Ливерпуль)

Гол тура: Оливье Жиру (Арсенал — Кристал Пэлас 1:0)

Алексей Ледовской, Football.ua