Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заявил, что команда постарается побороться за победу в Кубке Лиги, Лиге Европы и Кубке Англии.

Моуриньо наконец-то признал, что в нынешнем сезоне его команде чемпионство не по зубам. Это обусловлено недостатком людей с психологией победителя в составе.

На вопрос о том, чувствует ли Моуриньо, что у него достаточно игроков, чтобы сражаться за крупнейшие турниры, португалец ответил: "Нет. Ты выигрываешь что-то шаг за шагом. Быть может, не всегда удается победить, но ты привыкаешь к давлению и к борьбе с ним. Этого нам не хватает".

"У нас есть Уэйн Руни, Майкл Каррик кто еще? Златан Ибрахимович, но он побеждал не в нашем клубе. Ну может еще Майкл Каррик".

МЮ продолжает борьбу в двух английских кубках и Лиге Европы.

"Мы должны попытаться победить, несмотря ни на что. Мы не можем выиграть Премьер-лигу, это очевидно. Не знаю, сколько очков нужно потерять Челси, а нам – победить, чтобы бороться за чемпионство. Но в остальных 3 турнирах мы должны побеждать – для этого мы и играем в футбол".