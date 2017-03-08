Англия

Football.ua представляет анонс поединка 28-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Сток Сити.

Манчестер Сити – Сток Сити

Вторник, 22.00, Манчестер, Эмирейтс Стэдиум.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Кабальеро – Сабалета, Отаменди, Стоунз, Клиши – Фернандиньо – Стерлинг, де Брайне, Силва, Сане – Агуэро.

Сток Сити: Грант – Бардсли, Шоукросс, Инди, Питерс – Кэмерон, Уилан – Арнаутович, Аллен, Собхи – Крауч.

Не сыграют: Гюндоган, Жезус – Айрленд, Батленд.

Под вопросом: … — Шакири, Г. Джонсон.

Манчестер Сити, похоже, постепенно возвращается к той форме, которую Горожане демонстрировали в начале сезона. По словам наставника Голубой Луны Пепа Гвардиолы, они уже сейчас показывают свой лучший футбол сезона. Как бы там ни было, ясно одно – Стоку сегодня придется очень тяжело.

В прошлом туре Гончары вернулись на победный путь, переиграв Миддлсбро. В ворота подопечных Айтора Каранки влетело тогда 2 мяча, что является серьезным достижением для любой английской команды. Впрочем, не стоит и говорить, что времена, когда Боро обыгрывал Ман Сити 8:0, давно ушли и сейчас эти команды находятся в совершенно разных весовых категориях.

Слова:

Хосеп Гвардиола, Ман Сити: "Мы играем лучше, чем в начале сезона. Что поменялось на тренировках? Мы начали говорить больше, чем поначалу".

Марк Хьюз, Сток Сити: "Я надеюсь, что полученный нами опыт в матче против Тоттенхэма (0:4) поможет нам. Рассчитываю, что мы сыграем лучше и сможем доставить проблемы Ман Сити".

Интересные факты:

- Манчестер Сити выиграл 3 из последних 4 матчей против Стока в АПЛ (1 проиграл), забивая при этом по 4 мяча.

- Серхио Агуэро забил 8 голов в 7 матчах АПЛ против Гончаров. Лишь Тоттенхэм (10) и Ньюкасл (11) пострадали от аргентинского форварда больше.

- В последних 4 матчах между командами в рамках Премьер-лиги хоть один игрок делал дубль (Нолито, Келечи Ихеаначо, Марко Арнаутович и дважды Агуэро).

- Эта победа может стать для Голубой Луны 200-й домашней в АПЛ. В таком случае Горожане станут 8-й командой, достигшей этой отметки.

прогноз 4:1

Евгений Музыка, Football.ua