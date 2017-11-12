Англия

Полузащитник "красных" Филиппе Коутиньо заявил, что его все устраивает в его текущем клубе.

Бразильский хавбек продолжает оставаться на радаре у Барселоны, которая не смогла приобрести его в летнее трансферное окно.

Несмотря на слухи о том, что Коутиньо хочет перебраться в столицу Каталонии, сам игрок заявил, что счастлив в Ливерпуле.

"Я играю в одной из сильнейших лиг в мире".

"Я счастлив. Сейчас мне нужно сконцентрироваться на национальной команде, но я полностью доволен своей жизнью".

"Я в форме на все сто процентов. Я пропустил последние матчи из-за травмы, но теперь я вернулся и полностью готов играть", — цитирует Филиппе Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Барселона собирается приобрести Коутиньо в январе, а форварда Атлетико Антуана Гризманна – летом.