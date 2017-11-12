Полузащитник "красных" Филиппе Коутиньо заявил, что его все устраивает в его текущем клубе.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
12 ноября 2017, 22:54
Бразильский хавбек продолжает оставаться на радаре у Барселоны, которая не смогла приобрести его в летнее трансферное окно.
Несмотря на слухи о том, что Коутиньо хочет перебраться в столицу Каталонии, сам игрок заявил, что счастлив в Ливерпуле.
"Я играю в одной из сильнейших лиг в мире".
"Я счастлив. Сейчас мне нужно сконцентрироваться на национальной команде, но я полностью доволен своей жизнью".
"Я в форме на все сто процентов. Я пропустил последние матчи из-за травмы, но теперь я вернулся и полностью готов играть", — цитирует Филиппе Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Барселона собирается приобрести Коутиньо в январе, а форварда Атлетико Антуана Гризманна – летом.