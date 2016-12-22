Франция

Центральный защитник ПСЖ Тиаго Силва пролонгировал действующее соглашение со своим клубом.

Как сообщает официальный сайт французской команды, 32-летний Силва поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет летом 2020 года.

Старое соглашение опытного бразильца с парижанами было рассчитано до конца текущего сезона, в связи с чем в прессе появлялась информация о потенциальном уходе футболиста.

Силва пополнил ряды ПСЖ летом 2012 года, перейдя из Милана. Ранее он выступал за Флуминенсе, московское Динамо, вторую команду Порту, а также бразильский Жувентуде.

В текущем сезоне Силва провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.