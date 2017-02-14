Франция

Вратарь французского Лиона и сборной Португалии Антони Лопеш получил крайне необычную дисквалификацию.

Интересно, что 26-летний страж ворот Ткачей отметился странным поступком в поединке 1/16 финала Кубка Франции против Марселя (1:2), который состоялся 31 января.

В отчетной встрече на игровых номерах игроков был размещен список всех победителей Кубка Франции, среди которых был и Сент-Этьенн.

Стоит отметить, что Зеленые являются для Лиона главными раздражителями, поскольку клубы располагаются в одном регионе — Рона-Альпы.

Учитывая этот факт, португалец, который является воспитанником Ткачей, решил видоизменить вышеупомянутый список на своей футболке и маркером зарисовал надпись "Сент-Этьенн".

Федерация футбола Франции (ФФФ) решила, что за такой поступок основной кипер Лиона должен быть наказан.

Как сообщает официальный сайт Ткачей, ФФФ дисквалифицировала Лопеша на один матч.

Таким образом кипер сборной Португалии не поможет своим партнерам в воскресном домашнем матче чемпионата против Дижона.

В текущем сезоне Лопеш отыграл за Лион во всех турнирах 33 матча, в 13 из которых оставил свои ворота на замке.