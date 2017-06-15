Италия

На решающей встрече агента голкипера Милана Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райолы с руководством клуба сторонам так и не удалось договориться о продлении контракта с футболистом.

Милану не удалось уговорить 18-летнего вратаря Джанлуиджи Доннарумму и его агента Мино Райолу подписать новый контракт и надолго остаться на Сан Сиро.

«Райола проинформировал нас, что Доннарумма твердо решил не продлевать контракт с Миланом, — сообщил на пресс-конференции директор клуба Марко Фассоне. – По его словам свой выбор Джанлуиджи сделал самостоятельно. Десять дней назад мой коллега Массимилиано Мирабелли сделал игроку предложение, которое было намного более солидным, чем сообщали разные издания, но оно не было принято. Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы удержать Доннарумму и рассчитывали, что он примет решение остаться в Милане надолго. Но его время в нашей команде истечет 30 июня 2018 года».

Как сообщали итальянские СМИ, сам Доннарумма был согласен на предложенную Миланом зарплату в 4,5 миллиона евро в год, однако камнем преткновения стало требование Райолы включить в новый контракт пункт о том, что если Россонери не завоюют путевку в Лигу чемпионов, то клаусула Джанлуиджи составит всего 10 миллионов евро.

В сложившейся ситуации возрастают шансы приобрести юное дарование, слишком подверженное влиянию своего агента, у Реала и ПСЖ, которые готовы платить Доннарумме 6 миллионов евро в год.