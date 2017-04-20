Лига Европы

Четверг, 22:05, Стамбул, Водафон Арена, арбитр — Милорад Мажич (Сербия). Поединок в записи можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2 в 00:00.

Первый матч

Лион — Бешикташ 2:1

Голы: Толиссо, 83, Морель, 84 — Бабель, 15.

Предупреждения: Рафаэль, Ляказетт, Фекир, Жайе, Вальбуэна — Марсело, Арслан.

Лиону везет в последнее время на всяческие катаклизмы, сопровождающие его матчи. Начало первого поединка против Бешикташа во Франции было отложено из-за решивших выяснить отношения ультрас обеих команд, во встрече первенства Лиги 1 с Бастией на Корсике местные фанаты выбежали на поле и устроили охоту на игроков Лиона...

В Стамбуле подобная ситуация вряд ли повторится, поскольку принимающая сторона предпримет все меры, чтобы избежать эксцессов, ведь УЕФА уже наложил санкции на оба клуба за события недельной давности, и повторение чего-то подобного приведет к дисквалификации. Тем не менее, горячий прием французам обеспечен.

В свое время старая арена Бешикташа Иноню славилась, как одна из самых шумных в Европе, теперь эта слава перешла к Водафон Арене, причем новый стадион Черных Орлов вмещает куда больше зрителей, следовательно, "акустический удар" по гостям стал еще сильнее.

В составе хозяев по-прежнему не сможет сыграть нападающий Абубакар, которому осталось еще отбыть вне игры два матча дисквалификации, но теперь к нему присоединился и защитник Марсело, перебравший желтых карточек.

Вдобавок Кварежма, получивший травму 2 недели назад, еще не оправился от повреждения полностью и вполне может остаться на скамейке запасных.

Не все в порядке с кадрами и у Лиона: Рафаэль не сыграет из-за перебора горчичников, а Маммана и Вальбуэна, как и Кварежма, не готовы на 100 процентов. Положительный момент для гостей — отбыл дисквалификацию Гоналон.

Интересные факты

- Лион выиграл лишь 2 из 10 последних выездных поединков во всех турнирах.

- Бешикташ лишь раз уступил дома в нынешнем сезоне во всех турнирах, при этом трижды сыграл вничью в Лиге чемпионов и дважды выиграл в Лиге Европы.

Ориентировочные составы

Бешикташ: Фабри — Генюл, Тошич, Митрович, Адриано — Озьякуп, Хатчинсон — Кварежма, Талиска, Бабель — Тосун.

Лион: Лопеш — Жайе, Маммана, Диакаби, Морель — Толиссо, Гоналон, Тусар — Вальбуэна — Ляказетт, Фекир.

Дисквалифицированы: Абубакар, Марсело — Рафаэль.

Под вопросом: Кварежма — Маммана, Вальбуэна.

Слова

Шенол Гюнеш, тренер Бешикташа:

"Для того, чтобы пробиться в полуфинал, надо действовать сбалансированно и эффективно. Да, нам надо атаковать и побеждать, но стоит дать слабину в обороне, как соперник тут же этим воспользуется. Я доверяю своим ребятам, их мастерству и характеру, и уверен, что как бы не завершилась игра, я смогу ими гордиться. Но хотелось бы, конечно, и гордиться, и радоваться одновременно".

Бруно Генезио, наставник Лиона:

"Мы сосредоточены только на одной цели — пройти Бешикташ. Будет очень сложно, соперник очень силен, что он доказал в первом матче. Однако наше преимущество в том, что Бешикташу придется атаковать, и мы постараемся этим воспользоваться".