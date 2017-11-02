Лига Европы

Патрис Эвра стал первым игроком в истории Лиги Европы, который получил красную карточку еще до начала матча.

Перед матчем группового этапа Лиги Европы между Виторией Гимараэш и Марселем случился неприятный эпизод между фанатами французского клуба и защитником Патрисом Эвра.

Болельщики начали оскорблять Эвра на предматчевой разминке, после чего и вовсе прорвались через барьеры и хотели напасть на игрока. В ответ Эвра атаковал одного из фанатов и нанес ему удар ногой в голову.

Публикация от BenchWarmers (@bewarmers) Ноя 2 2017 в 1:39 PDT

В итоге рефери Тамаш Богнар показал Эвра, который был в заявке Марселя на скамейке запасных, красную карточку.

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