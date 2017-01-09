Украина

Бывший украинский полузащитник Анатолий Тимощук может вскоре начать работу в тренерском штабе питерцев.

Издание Спорт День за Днем сообщает, что Зенит продолжает переговоры со своим бывшим капитаном Анатолием Тимощуком о его приглашении в тренерский штаб Мирчи Луческу.

Вот уже несколько дней 37-летний украинец, который должен получить тренерскую лицензию PRO этой зимой, находится в Петербурге и регулярно общается с руководством клуба.

Переговоры затягиваются из-за вопросов по срокам контракта. Зенит предлагает Тимощуку 1,5 года, в то время как экс полузащитник сине-бело-голубых хочет подписать более длительное соглашение. Существует вероятность, что стороны сойдутся на полутора годах по контракту с опцией продления.

Отметим, что интерес к возвращению Тимощука в Зенит изначально проявил Луческу.

Напомним, что в конце ноября 37-летний украинский полузащитник ушел из Кайрата и завершил карьеру игрока.