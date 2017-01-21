Украина

Юношеская сборная команда Украины среди игроков до 17 лет в матче за 7-9 место на международном турнире Кубок развития в Беларуси не оставила шансов сверстникам из Словакии.

Подопечные Сергея Попова продолжили победное шествие после того, как сине-желтые два дня назад одолели команду Грузии (2:1) и заняли третье место в группе С.

К 18-й минуте встречи продолжалась равная игра без ворот. Все изменилось после того, как украинцам удалось организовать голевую атаку: Холод вышел на ударную позицию из зоны левого инсайда и поразил дальний угол.

После отдыха команда Попова продолжила искать счастья у ворот словаков, и для этого нашим ребятам понадобилось всего десять минут. Шевцов откликнулся на подачу с углового и ударом головой отправил мяч в сетку ворот. Не прошло пяти минут, как Титаевский фактически похоронил интригу в этой игре.

Но это еще не все. Украинцы принялись добивать словаков. На 66-й минуте сине-желтые заработали право на 11-метровый удар, который уверенно реализовал Кащук. Точку в противостоянии установил Ступник, которому на 72-й минуте после позиционной ошибки защитников ничего не оставалось, как переправить шар в дальний угол — 5:0.

Уже в воскресенье решится судьба 7-го места на турнире, за которое сине-желтые поспорят со сборной Молдовы.

Украина U-17 — Словакия U-17 — 5:0

Голы: Холод, 18, Шевцов, 50, Титаевський, 56, Кащук, 66, с пенальти, Ступник, 72

Украина: Бабичин — Чмырев (Бондаренко, 57), Граматик (Шевцов, 23), Кащук (Кожевников, 69), Холод (Ступник, 71), Косюк (Назаренко, 28), Рудюк, Слива (Колесник, 69) , Снурницин, Тарадуда, Титаевский (Шушко, 57)

Словакия: Трновски (Крайчирик, 41) — Тврды (Кркошка, 41), Пишо, Махара, Потома (Михалик, 58), Мурцко (Кмет, 41), Давидик (Почилы, 63), Войтко (Секерка, 73), Страхан, Келемен (Чернански, 41)

Предупреждения: Слива, Рудюк, Бондаренко — Войтко, Махара