Украина

Хавбек Днепра Сергей Кравченко не пополнит ряды Стандарда этой зимой.

В ближайшее время Стандард должен подписать хавбека Днепра Валерия Лучкевича. Кроме того, бельгийцы рассматривали возможность трансфера и его товарища по команде – полузащитника Сергея Кравченко.

Однако по информации телеканала Футбол, Стандард не сумел освободить для Кравченко место и поэтому Сергей не перейдет в бельгийский клуб.

В нынешнем сезоне на счету Кравченко 15 матчей УПЛ (2 ассиста).